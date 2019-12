© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Paolo Montero, attuale tecnico della Sambenedettese, un altro ex juventino come Mauro German Camoranesi potrebbe approdare su una panchina di Serie C nelle prossime settimane. Il campione del Mondo del 2006 infatti è pronto a mettersi in gioco come allenatore, dopo aver superato a pieni voti il master di Coverciano, e sarebbe finito nel mirino del Cesena dove la posizione di Modesto appare sempre in bilico. Lo riferisce Tuttoc.com spiegando che anche il direttore sportivo Alfio Pelliccioni potrebbe essere sollevato dal suo ruolo con Giorgio Zamuner e Moreno Zocchi come possibili sostituti.