Ds Alessandria: "La scelta dell'ultimo attaccante ricadrà su un giovane, pronto per la C"

Non solo la questione legata alla squalifica di Eusepi. Nell'intervista rilasciata a La Stampa - ed. Alessandria, il Ds dell'Alessandria Fabio Artico ha fatto il punto della situazione circa il mercato dei grigi: "La scelta dell'ultimo attaccante ricadrà su un giovane, pronto per la C e in grado di competere per una maglia da titolare con i compagni più navigati. Nessun azzardo, queste sono le indicazioni dell'allenatore. La scelta di base, fatta per tutti i reparti, indica una strada ben precisa: non ci dovranno essere titolari inamovibili e giocatori che partono per essere i sostituti, un posto fra gli undici non dipende dall'età. L'obiettivo condiviso è di chiudere alcune operazioni entro la fine della settimana, per arrivare il più vicino possibile al completamento della rosa prima dell'inizio della C. Il lavoro è da finire ma, continuando con questo trend, conto di allestire una squadra molto competitiva".