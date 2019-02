© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Una vittoria in extremis quella del Cuneo ieri in casa dell'Olbia. Il ds biancorosso Sergio Borgo l'ha commentata ai colleghi di Campioni.cn: "Non è stata una prestazione straordinaria, né da una parte né dall'altra. Abbiamo giocato su un campo difficile, in condizioni bruttissime. Il controllo di palla era precario, anche a causa del vento, soprattutto nel primo tempo. Siamo vivi, questa vittoria è arrivata in un momento giusto, ci serviva. I nuovi arrivati? Cardelli ha disputato un'ottima partita, dimostrandosi particolarmente reattivo in un paio di occasioni. Pecorini è stato molto presente sull'esterno pur non essendo ancora al 100%. Emmausso è più in ritardo rispetto ai compagni ma ha qualità e qualche giocata l'ha fatta vedere".