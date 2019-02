© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Emmanuello è tornato alla Pro Vercelli. A spiegare la necessità di questa entrata, dopo che per settimane si era parlato della non volontà di fare movimenti in casa piemontese, è stato il direttore sportivo Massimo Varini ai colleghi de La Stampa: "A noi serviva un mediano perché l’infortunio di Da Silva richiede tempi di recupero più lunghi del previsto. Ci dispiace per Gladestony: con lui out siamo stati costretti a tornare sul mercato. Saputa della disponibilità di Emmanuello abbiamo avviato la trattativa con la Juventus".