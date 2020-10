Ds Padova sulla Coppa Italia: "Fiorentina favorita. Sfidare i viola è una bella soddisfazione"

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune parole di Sean Sogliano, ds del Padova, in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Ho parlato con Oughourlian, era contento della vittoria con il Sudtirol. Si sente poco, ma sapeva tutto della partita: abbiamo detto che in questo periodo la squadra sta spendendo tanto, ma che dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibile. Mi ha chiesto anche della situazione relativa agli infortunati. Il fatto poi di andare a giocare a Firenze nella Tim Cup è una bella soddisfazione. Fa senz’altro piacere disputare questa partita che ci siamo conquistati passando due turni, con la consapevolezza che quando una squadra di serie C ne affronta una di A senti la differenza fisica. L’allenatore farà delle rotazioni e chi scenderà in campo darà tutto. Sulla carta è favorita la Fiorentina, ma c’è la volontà di fare bene"