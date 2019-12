Mercato prossimo al via, e il Ds del Piacenza Luca Matteassi, dalle colonne del quotidiano Libertà, ha fatto il punto della situazione: "Crediamo molto in Polidori, è un giocatore ideale per sostituire Cacia. Può integrarsi con Paponi e muoversi come punta unica. Castellana ci darà in aiuto importante, la sua serietà non la scopriamo oggi".

Si parla poi delle cessioni: "Giandonato potrebbe lasciarci visto che il ragazzo non ha trovato spazio. Nella sua stessa situazione ci sono El Kaouakibi e Forte entrambi in prestito rispettivamente dal Bologna e dal Milan che li dirotteranno in altre piazze, dove potranno trovare un minutaggio superiore".