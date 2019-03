Ds Pisa: "Ghirelli ha parlato con la proprietà e ci ha rassicurato"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Nel corso del post partita contro l'Entella, il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi ha commentato la presenza all'Arena Garibaldi di Francesco Ghirelli: "Finalmente Ghirelli ci ha fatto il piacere e l'onore di venire qui, ha visto un bellissimo spettacolo; ha poi parlato con la proprietà e ha dato le rassicurazioni del caso, anche se poi non si è visto quello che ci aspettavamo. Io però voglio vedere quello che di buono stiamo facendo, abbiamo fermato la prima e la seconda della classe, dimostrando che ci siamo: un buon segnale lo abbiamo dato, siamo competitivi. La mentalità è cambiata, siamo molto più convinti. Noi siamo questi, possiamo essere fiduciosi, ma la bravura di tutti è continuare a essere questi: del resto anche oggi meritavamo di vincere, non c'era neppure l'espulsione di Marconi, ma va bene cosi. Però, come ho detto alla squadra, si deve alzare il viso e sorridere".