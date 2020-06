DS Pro Sesto: "Con l'Inter rapporto di lunga data, qualcuno arriverà"

vedi letture

Arriveranno giovani da club di A nella Pro Sesto, come affermato ai microfoni di TuttoC.com dal direttore sportivo Jacopo Colombo. Ma potrà esserci un canale preferenziale con l'Inter, visti i rapporti già in atto con la Primavera che gioca la Youth League allo stadio 'Breda'? Lo ha spiegato il dirigente biancoceleste sempre al nostro portale: "E' una domanda che mi hanno fatto in tanti (sorride, ndr). Noi abbiamo buonissimi rapporti con tutti, con Monza, Milan, Inter, Empoli, Juventus... Ovvio che l'Inter è una realtà che già gioca qui con la Primavera e conosce bene Sesto. Come aiuta Renate o Como o altre società professionistiche, non vedo perché non dovrebbe aiutare la Pro Sesto con cui ha anche un rapporto di campo. Sicuramente ci sarà qualche giocatore dell'Inter che verrà qui, ma come verranno da Milan, Empoli, Torino... E' un rapporto di lunga data ed amichevole, come ce ne sono altri".