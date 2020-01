Ds Ravenna: "È il momento più difficile. I neo acquisti ci aiuteranno"

© foto di Alessandro Brunelli

Il direttore sportivo del Ravenna Matteo Sabbadini ha parlato della situazione in casa romagnola ammettendo che questo è il momento più difficile da quando è in giallorosso: “Ci troviamo in una situazione che non è bella, ma purtroppo il calcio è questo e ci sono annate in cui tutto ti riesce bene, non ci sono infortuni e si va oltre le aspettative ed altre in cui le cose non girano come sta succedendo quest’anno. È comunque il momento peggiore da quando sono a Ravenna. - continua Sabbadini come riporta Ravennatoday.it - Mercato? Zambataro ha giocato al Padova, ha vinto la Serie C e ha fatto anche la B. Può giocare sia a destra che sinistra, ha buona gamba e piede educato. A centrocampo è arrivato Gavioli, che seguivo da due anni ed è un giocatore che potrà dare una grossa mano. Poi abbiamo preso Mawuli, un giocatore fisico e bravo sulle palle aree. Sarà utile in fase di copertura e offensiva. Dimostrerà il suo valore. La posizione di Foschi? È solida, perchè la squadra lo segue e lavora bene".