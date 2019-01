Ds Reggina: "Paghera? C'era intesa, poi ha cambiato idea. Meglio così"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, intervistato da reggionelpallone.it, ha chiarito i retroscena di una trattativa sfumata che ha tenuto banco nelle scorse ore: "Con Paghera avevamo parlato e certamente c’era una intesa sulla parola, ma allo stesso tempo stavamo valutando altri proli in quel ruolo. Aspettavamo il ragazzo domani, per valutare insieme la chiusura della trattativa, ed invece ha fatto sapere di aver cambiato idea. Se Paghera ha deciso di cambiare rotta, per me è meglio così, vuol dire che prenderemo un altro centrocampista di pari valore, se non più forte. Giocatori poco convinti di scendere a Reggio non mi servono, vogliamo gente che sia entusiasta di indossare questa maglia storica e motivata al cento per cento".