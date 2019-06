Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, ha lavorato con pazienza e impegno per la definizione del rapporto con mister Domenico Toscano e ancora rimane in attesa: "Mi sono sentito con lui - ha riferito da Milano ai colleghi del Corriere dello Sport - ma bisogna attendere ancora qualche giorno. Verosimilmente la prossima settimana ci sarà la presentazione". Per quanto riguarda invece la possibilità che siano giunte al capolinea le avventure di Baclet e De Falco con la maglia amaranto, Taibi non ha smentito: "Al momento molti calciatori della Reggina potrebbero essere ceduti a fronte di trattative importanti e con l’assenso dell’allenatore".