Dt Lecco: "Chinellato in uscita, Lisai e Scaccabarozzi forse restano"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Conferenza stampa in casa Lecco, con il Dt Francesco Filucchi che, come riferisce tuttoc.com, ha parlato di mercato: "Ci sono giocatori che hanno bisogno di andare a giocare. Siamo in tanti, qualche mese fa eravamo ancora di più. Abbiamo dei giovani che devono trovare continuità che qui non possono trovare. La squadra verrà integrata con innesti che andranno a migliorare una rosa già valida. In fase difensiva siamo cresciuti , il centrocampo ha dato buone risposte e anche davanti siamo diventati più prolifici. Lisai e Scaccabarozzi sono due giocatori forti e che conoscono bene la categoria. Non stanno trovando molto spazio ora e faremo le valutazioni del caso, magari rimarranno qui ma per me è importante la volontà dei giocatori. Chinellato ha bisogno di giocare, anche perché per un attaccante è difficile incidere senza avere un buon minutaggio. Da gennaio lavoreremo anche sulla valorizzazione dei giovani perché per me sono importanti e credo che alcuni elementi del settore giovanile possano essere inseriti nella prima squadra".