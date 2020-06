ufficiale Lecco, saluta il direttore tecnico Francesco Filucchi

"Calcio Lecco 1912 ringrazia il Direttore Francesco Filucchi per la professionalità e l’impegno profusi per la causa bluceleste durante l’ultima stagione sportiva. La Società augura a Filucchi ogni bene possibile per il suo futuro lavorativo". Con questa nota il club lombardo ha salutato il direttore tecnico dopo la conclusione della stagione in terza serie.