Emergenza Coronavirus. Ad Pergolettese: "Attorno al 20/4 la decisione definitiva sul campionato"

vedi letture

Cesare Fogliazza, ad della Pergolettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla possibile ripresa dei campionati: “L’assemblea del 3? E’ stata una assemblea conoscitiva e non decisionale: quella è programmata verso il 20 di aprile, in cui si potrà votare e si arriverà a delle conclusioni certe. Il 90% dei Presidenti in questo momento è propenso a chiudere qui il campionato. Posso dire, che se si dovesse riprendere a giocare non so che credibilità potrà avere ancora il campionato"