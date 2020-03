Emergenza Coronavirus. Ds Avellino: "Temo che molti club di C non si iscriveranno"

Il direttore sportivo dell'Avellino Salvatore Di Somma intervistato da Primativvù ha parlato del difficile momento che sta vivendo la Serie C a causa dell'emergenza Coronavirus: “Vivo questi giorni con molta apprensione e paura, questo virus è un nemico invisibile che ha fatto tanti danni. L'unica arma che abbiamo a disposizione è stare a casa, quindi facciamolo tutti. - continua Di Somma come riporta Tuttoavellino.it - Speriamo di poter tornare alla normalità il prima possibile, nel mondo del calcio la situazione è drammatica e penso che molte società di Serie C nella prossima stagione non riusciranno a iscriversi”.