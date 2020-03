Emergenza Coronavirus. Vis Pesaro, Peroni: "Questa esperienza ci ha reso più uniti"

vedi letture

Il team manager della Vis Pesaro intervistato da Il Resto del Carlino ha parlato di come si sta vivendo la situazione in casa biancorossa e delle difficoltà di lavorare da casa: “Nonostante la quarantena per noi sia finita da oltre una settimana senza che non si siano manifestati ulteriori positività non c'è ancora la dovuta serenità dopo quanto successo a Tessiore e per questo è bene evitare ogni minima possibilità di contagio. Vedo senso di responsabilità da parte di tutti e sono costantemente in contatto con ogni giocatore per qualunque necessità. La Protezione Civile, che voglio ringraziare come tutti i volontari, provvede alla consegna dei beni di prima necessità sia alimentari che sanitari e senza di loro tutto sarebbe stato più difficile sopratutto durante il periodo di quarantena. - continua Peroni – Non mettiamo più piede allo stadio dallo scorso sette marzo e questa è un'esperienza talmente forte che ci ha unito ancora di più come squadra. Lo spirito di gruppo si è rinsaldato ulteriormente”.