ufficiale Perugia, si dividono le strade col team manager Peroni. Il comunicato del club

"A.C. Perugia Calcio comunica che non proseguirà il rapporto professionale con il team manager della prima squadra Alessio Peroni. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la società gli augura le migliori fortune professionali. Il nuovo team manager sarà comunicato nelle prossime settimane". Con questa nota il club umbro saluta il dirigente che era arrivato un anno fa dopo l'esperienza alla Vis Pesaro in cui aveva ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico contribuendo alla salvezza del club nella stagione 2020/21.