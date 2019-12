ESCLUSIVA TMW - Cacia: "Qualcuno a Piacenza ha la coda di paglia"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo l'intervista rilasciata a TMW di Daniele Cacia, Simone Della Latta, attuale centrocampista del Piacenza, ha voluto rispondere all'ex biancorosso .

Pubblichiamo ora una lettera aperta dell'attaccante, che in merito a ciò ha voluto precisare quanto segue:

"Leggo e rimango molto sorpreso da alcune cose dette su di me, da Simone Della Latta. Dopo aver fatto un'intervista nella giornata di ieri grazie alla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi leggo degli attacchi personali. Intanto io di personale non ho detto nulla a nessuno, ma ho parlato solo in generale, e quindi questo fa dedurre chi ha la coda di paglia, o magari fa da tramite.

Dopo aver pensato un po' cosa fare e dire, arrivo alla conclusione che solamente il tempo dirà la verità, le bugie hanno le gambe corte.

L'errore è stato mio, nel mettermi a disposizione, da professionista che sono sempre stato in qualunque spogliatoio, di fronte a un gruppetto (non tutti che sia chiaro) che invece di professionista conosce ben poco: perché è proprio vero, più giù vai e più dilettantismo trovi!

Comunque, se si vuol andare avanti cosi pubblicamente, io ho abbastanza tempo, in questo periodo, per poter portare esempi e fatti accaduti. Ma credo non sia giusto, per qualche persona che non se lo merita e che stimo, e che ci andrebbe di mezzo involontariamente.

Quindi auguro al Piacenza Calcio di fare un tantino meglio della scorsa stagione, con la speranza che un giorno, seduto sulla bellissima tribuna nuova, mi potrò godere ancora un campionato di Serie B a CASA MIA!!!".