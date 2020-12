esclusiva Ds Modena: "L'obiettivo è dar fastidio a tutti: siamo in alto e vogliamo rimanerci"

vedi letture

"Fa molto piacere star lassù in alto, e c'è la voglia di provare a starci il più possibile, anche se ci sono altri club molto attrezzati per la corsa al primo posto: ma la gara contro il Padova è stata molto importante, la squadra è forte e serviva un'iniezione così di autostima. Adesso dobbiamo continuare su questa scia".

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così il Ds del Modena Luca Matteassi, che, in chiusura di 2020, commenta il primo posto dei suoi: 33 punti in 17 partite giocate, biancoscudati battuti nel turno pre natalizio e ora occhi vigili sul mercato. Che per gli emiliani dovrebbe prevedere alcune uscite - il difensore Nicola Stefanelli e il centrocampista Gianluca Laurenti su tutti -, anche se per il momento il direttore non si sbilancia sui nomi: "Si, abbiamo degli elementi in uscita, poi vedremo se alcuni ragazzi che stanno trovando meno spazio chiederanno di poter trovare continuità altrove, ma a ogni modo decideremo insieme il da farsi, perché c'è bisogno di tutti".

Ma quali sono gli obiettivi di questo Modena?

"Vogliamo dare fastidio a tutti, siamo in alto e vogliamo rimanerci, consapevoli però che l'obbligo di vincere lo hanno gli altri. Noi dobbiamo rimanere concentrati per poterci togliere delle soddisfazioni. Parlare poi di Serie B è presto, c'è ancora un girone intero da affrontare, e chiaramente dopo gennaio qualche dinamica potrebbe cambiare, ma la strada intrapresa è quella giusta".

Un cammino effettivamente esaltante: la sosta subito dopo la vittoria sul Padova serviva o rischia di spezzare i ritmi e l'adrenalina?

"Stavamo facendo talmente bene che ci dispiace fermarci, ma da luglio vedo i ragazzi lavorare intensamente, sono certo che alla ripresa saranno ancora più carichi di prima".