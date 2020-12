tmw Il Modena riflette sul mercato: Stefanelli e Laurenti tra i possibili partenti

vedi letture

Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e il Modena inizia a riflettere sui possibili movimenti sia in entrate che in uscita. Dove, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, potrebbero esserci il difensore Nicola Stefanelli e il centrocampista Gianluca Laurenti: a causa dello scorso minutaggio raccolto in questa prima parte di stagione, i due potrebbero infatti cambiare casacca.