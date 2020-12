esclusiva Foggia, incendiata la porta di casa Gentile. Felleca: "Attacchi continui. Rifletterò"

Del fattaccio occorso nelle notte a Foggia, quando ignoti hanno dato fuoco alla porta di casa del capitano rossonero Federico Gentile, ha parlato, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il presidente del club rossonero Roberto Felleca: "Sono vicinissimo a Federico e alla sua famiglia, in questo momento più che mai credo abbiano bisogno della vicinanza di chi gli vuole bene, soprattutto perché il ragazzo ha sempre dato il massimo. Questo è il più grave dei tanti attacchi, che finora erano stati solo verbali, che stiamo ricevendo da lungo tempo a questa parte, anche se non credo che siano meritati perché come società, e con l'aiuto di Gentile, in un anno solo abbiamo riportato il professionismo a Foggia, e stiamo ora facendo un campionato di vertice. Trovo assurdo che nel 2020 accada ciò, che un calciatore non possa sentirsi libero di camminare in centro città, sono atti che spiegano come mai in una recente classifica, Foggia sia risultata la città meno vivibile di Italia. Hanno minato la nostra tranquillità, queste sono cose che fanno riflettere, e quando rifletto io... poi tiro le somme".

Alle porte la gara contro il Palermo: come crede che arriverà al match la squadra?

"Vorrei che i ragazzi si concentrassero solo su quello, dopo aver continuamente giocato ogni tre giorni abbiamo la possibilità di preparare in un'intera settimana il confronto. E' chiaro che queste sono cose che destabilizzano, ma sono certo che il mister e la squadra si uniranno per onorare al meglio questa partita importantissima".