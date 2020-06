esclusiva Playoff al via. Ds Catanzaro: "Dipiace non avere il fattore campo"

Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

Ai nastri di partenza la nuova mini stagione del Catanzaro, che dopo un campionato fatto di alti e bassi, proverà comunque a centrare la promozione in Serie B mediante i playoff. Per capire che aria tira in Calabria, o microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Ds giallorosso Pasquale Logiudice.

Playoff che a breve prenderanno il via: come arriva il Catanzaro a questo importante appuntamento?

"Dopo un lungo stop, è una bella domanda! (ride, ndr). A parte tutto, stiamo lavorando da un mese dopo tanti sforzi fatti per attuare quanto prima il protocollo, fortunatamente ora si è arrivati a giocare di nuovo. Siamo molto fiduciosi perché sappiamo di essere una squadra competitiva, anche in campionato avremmo potuto far qualcosa di più, ma adesso, per provare a raggiungere la B, abbiamo questa opportunità".

Che tipo di gare si aspetta di vedere?

"Già in condizioni normali i playoff sono un campionato nel campionato, adesso saranno ancora più particolari, un'esperienza nuova e un'incognita per tutti, perché non si sono neppure potute simulare partite attraverso le amichevoli. L'unica cosa che livella il tutto è il giocare a porte chiuse, perdere il fattore campo non è cosa da poco".

Peserà molto per voi non avere la spinta del "Ceravolo"?

"Per noi si. Chi ha un valore tecnico più modesto, invece, ne trarrà vantaggio".