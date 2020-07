esclusiva Playoff Serie C. L'ex Agostinone: "Ai playoff tiferò Alessandria"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Tra i recenti ex dell'Alessandria, che domani seguiranno con attenzione e un pezzo di cuore la gara secca dei grigi contro il Carpi, c'è l'esterno difensivo Giuseppe Agostinone, a gennaio passato al Lecco.

Per un commento sulla squadra piemontese, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com lo hanno contattato.

Prosegue la corsa dell'Alessandria ai playoff: come vedi la squadra di mister Gregucci in questa corsa alla B?

"Vedo molto bene i grigi per questa corsa alla promozione, la squadra è stata costruita per vincere il campionato, o quantomeno per dare fastidio al Monza: è una rosa molto esperta, forse non ha disputato una stagione all'altezza delle aspettative ma prima del lockdown si era vista una grande crescita. Credo che i grigi possano arrivare fino in fondo, anche se i pronostici lasciano il tempo che trovano".

Avversario di turno, il Carpi: che gara ti aspetti di vedere?

"Il Carpi è una squadra ostica, costruita per interpretare un ruolo da protagonista nel campionato, e ha confermato infatti attese e aspettative. Hanno un bel mix di giovani ed esperti, guidati da una società che, come l'Alessandria, è una società modello: mi aspetto una gara molto combattuta, l'Alessandria ha già rotto il ghiaccio mente per il Carpi sarà la prima partita, ma quando l'arbitro fischierà l'inizio del match saranno tutte e due allo stesso livello. Io faccio il tifo per i grigi, auguro loro di poter arrivare in fondo".

Una stagione, la tua, divisa proprio tra Alessandria e Lecco: che bilancio tracci di questo anomalo campionato a livello personale e di squadra?

"Dopo aver disputato una grande stagione con l'Alessandria, la 2018-2019, nella quale ho giocato il decimo playoff di carriera, ho ricevuto offerte importanti da parte di club che puntavano a vincere il campionato, e qualcuna l'ha vinto, però non si sono concretizzate, e a quel punto, al netto di altre chiamate, ho deciso di rimanere in Piemonte, nonostante qualche veduta differente con il club. Poi a gennaio è arrivata la chiamata di mister D'Agosino al Lecco, di lui ho un'ottima stima professionale e umana, ma dopo poco c'è stato lo stop forzato dei campionati: la salvezza è arrivata, ma avremmo voluto proseguire".

Scaduto il contratto con il Lecco, il tuo futuro è da scrivere: si sta muovendo qualcosa?

"Sono molto ambizioso, ho giocato sempre in piazze importanti dove si puntava a vincere o fare campionati importanti. La linea che vorrei tenere è questa".