Playoff Serie C. Tacchinardi: "La B darebbe ancor più valore al progetto Juve U23"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Tra le sorprese di questa stagione calcistica di Serie C c'è stata sicuramente la Juventus U23, che al suo secondo anno di vita ha messo in bacheca il primo trofeo, la Coppa Italia Serie C, che ha consentito ai baby bianconeri di approdare ai playoff direttamente alla Fase Nazionale. Certo, al Primo Turno, ma comunque con le terze in classifica, e con alla fine solo tre possibili gare da giocare.

La prima contro il Padova.

Del momento della formazione di Pecchia, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne parlato l'ex Juve Alessio Tacchinardi.

Un campionato di livello, poi la vittoria della Coppa Italia Serie C: sicuramente un buon momento per la Juve U23.

"Come in tutte le cose, si deve avere un po' di pazienza per capire come possono svilupparsi: all'estero il progetto delle formazioni U23 funziona, e quest'anno, dopo una stagione sicuramente molto particolare per tante cose, ha preso forma anche quello della Juventus, che diventerebbe molto più pesante se andasse in B. Già la Serie C è molto formativa per i ragazzi, la B lo sarebbe ulteriormente. La squadra è migliorata, peccato non ci sia nessuno che dà seguito, nonostante i grandi frutti che sta dando per la Juventus, e Muratore ne è l'esempio più recente".

Potrebbe quindi essere una formazione tra le favorite per la promozione?

"Per la Juventus U23 sarà dura arrivare fino in fondo, ci sono altre squadre molto forti, ma la coppa vinta dà sicuramente una spinta di entusiasmo ai giovani, che possono anche fare qualcosa di importante. Sono playoff particolari, giusto che anche la Juve abbia una certa convinzione, ma non credo sia la principale candidata per la B".

Intanto ci sarà lo scoglio Padova, che dalla sua ha l'esperienza.

"Il Padova è sicuramente una formazione super esperta, è vero però che il Covid, con lo stop che ha portato, ha un po' azzerato i valori in ogni campionato, basti vedere che anche la Juventus in A ha inizialmente faticato. I biancoscudati comunque, anche se non hanno disputato una stagione super, sono una squadra tosta, avrà più pressione di un avversario che essendo giovane ha anche un più celere recupero fisico: vince chi gioca meglio alle volte, altre può capitare che vinca chi corre di più".

Il fatto che i bianconeri abbiano due risultati su tre può essere un vantaggio?

"Credo di si, tutto del resto può accadere nonostante il Padova abbia qualcosa in più. E' uno scontro tosto, ma la Juve può fare bene, e per i giovani sarebbe una cosa importante, anche per dare ancora più valore a un format, quello delle squadre B, che a me piace".

Il campionato è prossimo alla fine: ci saranno altre formazioni U23 il prossimo anno?

"La Juve spinge molto per questo, ma purtroppo non credo che ci saranno altre formazioni U23. Forse in caso di promozione in B qualcosa si muoverebbe, sarebbe un incentivo per il lavoro delle altre, di certo la Juve ha avuto ragione anche su questo fronte".