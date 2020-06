esclusiva Playout al via. Ds Pergolettese: "Allucinante dire che siano gare di calcio"

Sabato prendono il via i playout salvezza in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle dodici formazioni in lotta

Tra le squadre che si sono opposte fino all'ultimo per la ripresa dei campionati, chiedendo l'annullamento degli stessi, c'è la Pergolettese: una città, Crema, duramente colpita dal Covid-19, con morti che hanno toccato direttamente la società.

Ma le richieste del club, che aveva anche minacciato di non scendere in campo, non sono state accolte, ed ecco quindi che i lombardi, chiedendo ospitalità al "Garilli" di Piacenza, disputeranno i playout contro la Pianese: una doppia sfida da dentro o fuori della quale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato Cesare Fogliazza.

Dopo più di 100 giorni di stop, si torna in campo: come arriva la squadra a questo doppio confronto?

"Dire "come arriva" la squadra è una parola grossa, in 20 giorni abbiamo potuto solo fare 10 giorni di allenamenti collettivi, prima erano solo individuali, e le condizioni non possono essere al top, per di più con le temperature che si stanno registrando adesso. A ogni modo noi abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo lavorato scrupolosamente per quel che in 10 giorni si può fare, anche se è brutto sapere che ci giochiamo una stagione in sole due gare: tanti chilometri in pochi giorni, mi sembra allucinante dire che siano gare di calcio. Ma guardiamo avanti".

Che partite si aspetta?

"Metteremo in campo la rabbia che abbiamo, e che a me è costata anche un deferimento per il quale ho patteggiato, quindi non vado oltre nell'esprimere pensieri. Ripeto solo che il calcio non è questo. Confido comunque nei ragazzi, anche se abbiamo fatto, a livello fisico, il minimo che potevamo: onoreremo però la città e i morti. Abbiamo la forza per fare il massimo".

Cosa servirà per uscire indenni da questo confronto e mantenere la categoria?

"La cattiveria calcistica farà la differenza: noi non volevamo giocare, ma siamo costretti, quindi proveremo a portare dalla nostra gli episodi e la motivazione. Dovremmo lottare fino all'ultima goccia di sudore".