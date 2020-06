esclusiva Samb, Montero: "I playoff un regalo di Serafino. Daremo tutto per questa maglia"

Per la Sambenedettese la corsa playoff promozione partirà domani dall'Euganeo, casa del Padova di Andrea Mandorlini. Alla viglia del match Paolo Montero, tecnico dei marchigiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com:

Dopo oltre tre mesi riprende la stagione con i playoff. Qual è la condizione atletica della squadra? Si può fare una percentuale?

"Ogni giorno ci sono margini di miglioramento dei nostri ragazzi. Ovvio non sarà facile perché abbiamo avuto solo due settimane per preparare questa gara, ma sarà una gara secca dove tutto è possibile".

A livello mentale, invece, come ha trovato il gruppo dopo un periodo così complicato come quello vissuto in tutto il Mondo a causa del Covid-19?

"Sapevo che a livello mentale sarebbero stati frenati perché bisogna considerare che questa pandemia ci ha tenuto settanta giorni seduti, non in vacanza a fare movimento. Molti non hanno avuto proprio l'opportunità di fare grande attività fisica, se non il necessario per rimanere tonici".

Al primo turno playoff vi attende il Padova di Andrea Mandorlini. Che squadra è? Quali sono i loro punti di forza?

"Il Padova è una squadra molto attrezzata in tutti i reparti: ha molti giocatori di esperienza che per la categoria sono molto importanti. Hanno allestito una squadra per ambire alla promozione diretta e il loro punto di forza è la fisicità, sulle ripartenze, sulle seconde palle, fanno un gioco molto fisico".

In queste settimane la Sambenedettese ha cambiato proprietà. Qual è stato l'approccio con il presidente Serafino? Vi ha posto qualche obiettivo per i playoff?

"Aspettiamo con allegria questi playoff che ci ha regalato il presidente: con lui parlo in spagnolo perché ha vissuto tanto tempo in Argentina e il figlio ha giocato anche in Uruguay. Mi ha fatto una bella impressione: tutto quello che ha detto e ha fatto. Ci ha detto di giocare questa partita, di giocarci la chance di rimanere a vestire ancora questa maglia. Allora noi dobbiamo solo ringraziarlo per quello che sta facendo e dare il massimo in questa seconda fase".

Chiudiamo con il futuro. Su di lei sono uscite indiscrezioni che la vogliono nel mirino del Brescia di Massimo Cellino. Qual è la situazione?

"Ho giocato in nazionale per dieci anni con l'allenatore del Brescia: se mi avesse chiamato il club la prima cosa che avrei fatto sarebbe stato chiamare Diego Lopez. Poi io ho giocato nell'Atalanta, come potrei andare a Brescia?

A me non mi ha chiamato nessuna squadra. Ho parlato con Serafino, il mio presidente: abbiamo parlato del presente. Sappiamo che dobbiamo fare bene questa partita e poi il futuro si vedrà"