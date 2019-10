ESCLUSIVA TMW - Zichella: "Il Monza salirà. Reggina? Non è una sorpresa"

© foto di Uff. Stampa Teramo

In attesa della giusta chiamata per ripartire anche sul campo, mister Giovanni Zichella rimane vigile su quello che è soprattutto il mondo della Serie C. I microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato l'allenatore per un punto della situazione sulla terza serie.

Si parla molto del Monza, ma in silenzio la Reggina sta galoppando: che squadra è quella calabrese?

"Il Monza anche se ogni tanto pareggia, perché non esiste la squadra che le vince tutte, alla fine vincerà il Girone A. La Reggina oltre ad avere una società solida dietro e una rosa importante ha un allenatore abituato a vincere i campionati, per me non è una sorpresa".

Il Vicenza scavalca il Padova: si può già parlare di corsa a due nel Girone B?

"Il Padova è partito fortissimo, adesso sta rallentando ma penso che sia fisiologico, il B è un girone che per determinare la vincente bisogna aspettare le ultime giornate".

Pergolettese unica formazione a non aver mai vinto: come se lo spiega?

"La Pergolettese forse sta pagando lo scotto del salto di categoria, che non significa solo per i calciatori e staff ma di tutto l’ambiente. In questi casi bisogna continuare ad avere fiducia nel progetto di inizio anno e tutti insieme lavorare con l’obiettivo settimanale".

Ma nel complesso, che bilancio si traccia di questa prima parte del girone di andata?

"Avendo visto molte partite sia dal vivo che da video mi sembra che il livello tecnico della Serie C sia aumentato, le classifiche dei tre gironi si stanno assestando in base ai valori, e per valori non intendo solo calciatori. Ma in ordine: società, calciatori, tifosi e media, staff e allenatore. Come avevo già detto in una vecchia intervista sono sempre molto fiducioso sul Teramo, perché il Teramo ha tutte le cinque componenti al massimo appena elencate".