© foto di Giuseppe Scialla

L’attaccante Antonio Floro Flores non lascerà la Casertana e il calcio giocato. Dopo le voci circolate nei giorni scorsi è lo stesso calciatore a spiegarlo in conferenza stampa: “Sto cercando di ristabilirmi, e ho già precisato che non pretendo soldi fino al mio rientro in campo. Non so se mai rientrerò a giocare, sono in difficoltà perché la voglia è tanta e voglio dare una mano ai compagni. Sono orgoglioso di aver trovato questa famiglia sportiva a Caserta e spero che qui possa rifiorire il calcio. Parlando col mister il mio rammarico è non giocare in questa squadra che si diverte e mostra un buon calcio. - conclude Floro Flores come riporta Tuttocasertana.it - Ai tifosi posso dire che li ringrazio perché mi hanno aspettato e mi aspettano, hanno voglia di vedermi in campo e la mia voglia è di regalare soddisfazioni e vincere assieme a tutto l’ambiente”.