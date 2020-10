focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Piacenza sugli scudi. Mazzini salva la Carrarese

Serie C

Serie C

E' andata in archivio la 7^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Olbia-Pro Vercelli 0-0

Grosseto-Albinoleffe 1-1

Pistoiese-Pro Sesto 1-2

Renate-Livorno 0-2

Giana Erminio-Como 2-1

Lecco-Piacenza 2-4

Pergolettese-Pro Patria 1-2

Lucchese-Juventus U23 0-1

Alessandria-Pontedera 2-0

Novara-Carrarese 1-1

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-1-2:

Mazzini (Carrarese): graziato dall'arbitro in occasione del gol di Panico annullato, nella ripresa due prodigiosi interventi, prima sul colpo di testa di Gonzalez e poi su Cisco quasi allo scadere, salvano i marmiferi sala sconfitta. Tieni in piedi la squadra quando sta per cadere.

Lombardoni (Pro Patria): non sarà calcio champagne il suo, ma come sempre il difensore bustocco è efficiente. E in Serie C è questo quello che conta, e che spesso porta punti.

De Marino (Pro Vercelli): se l'Olbia non sfonda in avantu, soprattutto con Udoh, il merito è solo suo, non lo perde mai di vista. Preciso negli interventi, argina bene le mosse dei sardi, e rimane lucido anche quando la formazione di Canzi diviene una macchina da guerra alla ricerca del gol.

Di Gennaro (Livorno): le mezze misure mai, o eccelle o è da incubo. Per fortuna, a Meda è in giornata si. Riscatta la brutta prova di mercoledì, primeggiando sia nel gioco aereo che palla a terra, e risolve un paio di situazioni che avrebbero messo in pericolo i labronici.

Coccolo (Juventus U23): il perché sia monitorato anche dalla prima squadra è spiegato ogni volta che va in campo. Sulla corsia di sinistra non ce n'è per nessuno, tutti gli spazi sono suoi, coperti alla perfezione: la Lucchese è contenuta.

Figoli (Pergolettese): oltre la sconfitta, non è da buttare la prova dei lombardi, che vedono nel centrocampista il miglior interprete del match. Ha in mano il centrocampo, e lo orchestra nel migliore dei modi: lucido e attento.

Palma (Piacenza): imprescindibile ormai per il gioco dei biancorossi, non si smentisce neppure a Lecco. Visione di gioco e intelligenza tattica sono due delle qualità che spiccano, tanto che lo zampino nelle azioni più pericolose lo mette sempre.

Zugaro (Giana Erminio): dei due gol segnati dai lombardi, gol che valgono due punti, gli assist sono suoi. Sono sulla fascia lavora davvero molto bene, con costanza e dedizione.

Giandonato (Olbia): la Pro Vercelli contro i sardi fà fatica, e duro lavoro, ai piemontesi, glielo fa fare il centrocampista. Schierato sulla trequarti, manda letteralmente fuori giri le bianche casacche.

Corradi (Piacenza): torna a essere il duttile Corradi che a Piacenza conoscono, quello che funge da collante per la squadra. Doppietta e assist per Ghisleni, gli avversari non riescono neppure a vederlo.

Cominetti (Pro Sesto): una prova eccellente quella dei lombardi, ma l'attaccante è premiato più di altri perché è una spina nel fianco per gli avversari. Pressa, costruisce gioco, tira, le azioni in velocità lo vedono sempre protagonista: per la Pistoiese è incontenibile.