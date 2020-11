focus La Top 11 del Girone C di Serie C: bum bum per Cianci e Vantaggiato

vedi letture

Serie C

Oggi alle 07:10 Serie C

E’ andata in archivio la 9^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Catanzaro 1-3

Bari-Juve Stabia 2-0

Bisceglie-Monopoli Rinviata

Cavese-Ternana 0-5

Francavilla-Casertana 1-3

Palermo-Catania 1-1

Turris-Potenza 0-2

Vibonese-Foggia Rinviata

Viterbese-Paganese 0-1

Ha Riposato Teramo

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 3-4-1-2:

Avella (Casertana): attento fino alla fine, compie un autentico miracolo su tiro di Di Franco.

Sirignano (Paganese): grande prova in fase difensiva, gli si chiede di aspettare Tounkara (che è più veloce) e di portarlo sull’esterno sfruttando esperienza e fisicità. Lo fa benissimo, non a caso gli azzurrostellati non beccano gol.

Kontek (Ternana): giocatore a cui Lucarelli ha dato fiducia da subito ritenendolo un valore aggiunto. Ha vita facile contro gli attaccanti della Paganese, gestisce tutto con imbarazzante semplicità.

Martinelli (Catanzaro): il suo compito è marcare non solo Santaniello, ma anche tutti gli esterni che si accentrano per tentare la via del gol. Le prende praticamente tutte.

Casoli (Catanzaro): sale in cattedra dopo lo svantaggio, quando diventa una sorta di ala aggiunta pronta a sfornare cross a ripetizione.

Bianco (Bari): cresce partita dopo partita, riscatta un paio di prestazioni da ordinaria amministrazione. Chiude ogni linea di passaggio verticale della Juve Stabia, quando può cambia gioco con lanci sempre precisi sia a destra, sia a sinistra.

Coppola (Potenza): incarna lo spirito di Capuano combattendo a tutto campo per 90 minuti. Un leone indomabile.

Calapai (Catania): il Palermo, causa Covid, ha solo dieci giocatori di movimento e usa tutta la sua esperienza per gestire le risorse fisiche e giganteggiare in tutto il secondo tempo. Si concede anche qualche bella cavalcata palla al piede in verticale.

Falletti (Ternana): ci mette cinque minuti per entrare nel tabellino dei marcatori, un rigore calciato in modo perfetto. Poco dopo arriva di un soffio in ritardo su splendido traversone di Furlan.

Cianci (Potenza): una doppietta per regalare un pomeriggio magico ad Eziolino Capuano. Il primo gol è frutto di un colpo di testa da distanza ravvicinata, ma grave l’errore della difesa della Turris. Il secondo arriva direttamente dal dischetto.

Vantaggiato (Ternana): può davvero poco la difesa della Cavese a cospetto di un attaccante di questo livello. Due prodezze a inizio ripresa esaltano anche i cross e le giocate di Partipilo e Defendi.