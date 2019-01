FOCUS TMW - Serie C, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Andrea Rosito

Si accende il mercato anche in Serie C e già questa settimana potrebbero arrivare ufficialità di spicco per la terza serie del calcio italiano. Ecco i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci nei prossimi sette giorni:

GIRONE A

Matte Bachini al Piacenza - Il difensore classe 1995 dello Spezia è uno dei giocatori a cui il club emiliano ha subito pensato alla ripresa delle trattative. In queste ore i due club si incontreranno per definire il passaggio in biancorosso del giocatore.

Matteo Mancosu all'Entella - dopo l'esperienza in MLS con il Monteal Impact, per l'attaccante si aprono nuovamente le porte dell'Italia. Pronto un triennale con la formazione chiavarese, domani è attesa la firma.

Luca Verna al Pisa - Un anno e mezzo dopo le strade del centrocampista e del club nerazzurro, salvo clamorosi imprevisti, dovrebbero tornare ad incrociarsi. Il centrocampista oggi al Cosenza tornerà all'ombra della torre risolvendo il prestito al Cosenza stipulato la scorsa estate. Nella stagione 2017/2018 il ragazzo di Lanciano aveva militato, sempre in prestito, al Carpi.

GIRONE B

Nicolas Giani alla FeralpiSalò - Già la scorsa estate il ds dei Leoni del Garda Gianluca Andrissi ha tentato il colpo non riuscendo a portarlo a termine. Questa sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per l'addio di Giani allo Spezia per sposare il progetto della Feralpi.

Sparacello e Constantino al Teramo - Doppio colpo in arrivo per l'attacco della società del ds Sandro Federico. Dal SudTirol dovrebbe arrivare Rocco Costantino, mentre dalla Virtus Francavilla dovrebbe arrivare, all'interno di uno scambio con Federico Zenuni, Claudio Sparacello. Quest'ultimo già alla corte di Agenore Maurizi lo scorso anno a Reggio Calabria

Francesco Grandolfo al SudTirol - Dovrebbe chiudersi dopo solo sei mesi l'avventura alla Virtus Verona dell'attaccante classe 1992 ex del Bassano. Su Grandolfo c'è il forte interesse del SudTirol che dovrebbe formalizzare l'operazione entro questa settimana.

Nicolò Sperotto alla Fermana - Primo tassello per la difesa della Fermana. In questi giorni il club del presidente Umberto Simoni dovrebbe definire il tesseramento del classe 1992.

GIRONE C

Allan Baclet alla Reggina - Dopo aver riportato a distanza di decenni il Cosenza in B l'attaccante francese sembra ad un passo dall'accettare una nuova sfida con una nobile decaduta del calcio italiano. Su di lui c'è la Reggina, fresca di cambio di proprietà, che punta al rilancio nella seconda parte di stagione. Grazie anche ai gol della punta classe 1986.

Federico Zenuni alla Virtus Francavilla - Avventura in Puglia per il centrocampista del SudTirol. Sarà lui a cambiare società nell'ambito del trasferimento di Claudio Sparacello col Teramo.

Radoslav Tsonev alla Viterbese - Pochi innesti ma di livello per la Viterbese in questo mercato di gennaio. Questo è il diktat del presidente Camilli ai suoi dirigenti. In quest'ottica l'arrivo di Tsonev potrebbe completare al meglio la linea mediana di mister Sottili.

Matteo Di Piazza al Catania - A Cosenza l'ex Lecce e Foggia non ha dato i risultati sperati e così a gennaio il cambio di maglia sembra pressoché scontato. Su di lui punta forte il Catania di Andrea Sottil. La concorrenza del Catanzaro sembra battuta.