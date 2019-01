FOCUS TMW - Serie C, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

Andrea Zaccagno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si accende il mercato anche in Serie C e già questa settimana potrebbero arrivare ufficialità di spicco per la terza serie del calcio italiano. Ecco i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci nei prossimi sette giorni:

GIRONE A

Giacomo Cenetti – Dall'Arezzo all'Albissola: il centrocampista è in uscita dalla formazione toscana, dove non ha mai trovato spazio, e l'accordo con i ceramisti pare essere già trovato. Tra oggi e domani il suo approdo alla corte di Bellucci.

Franco Ferrari – Dal Brescia al Piacenza: il talento di proprietà del Genoa lascerà la Lombardia per trovare maggiore continuità di gioco, e, tra le tante richieste, ha optato per quella dell'ambiziosa formazione biancorossa. Era atteso sabato in città, a breve dovrebbe comunque approdare.

Mattia Minesso – Dal Padova al Pisa: mister D'Angelo ha già avuto il giocatore a Bassano, e lo ritiene utile alla causa nerazzurra. La trattativa sembra essere a un buon punto, e il trequartista, salvo colpi di scena, vestirà a breve la maglia della compagine toscana.

Lorenzo Remedi – Da "svincolato" all'Arezzo: il centrocampista ha richiesto lo svincolo alla Lega dal Pro Piacenza, e una volta arrivato, potrà procedere alle future valutazioni. Intanto, con regolare nulla osta, si sta allenando con l'Arezzo, e le sensazioni in merito a un futuro matrimonio sono positive. Lo svincolo è atteso domani...

GIRONE B

Simone Magnaghi – Dal Pordenone...al Pordenone: sembrava sul piede di partenza, ma sarà lui, con rinnovato entusiasmo, l'attaccante su cui punteranno i neroverdi. "Magnaghi? Rinnoveremo a breve. Abbiamo riflettuto assieme a Tesser sul da farsi. L’allenatore è contento del gruppo che ha e vuole completare il campionato con questi calciatori", parole di Lovisa jr.

Dennis Iapichino – Dal Livorno alla Feralpisalò: L.R. Vicenza Virtus e Carpi sembrano essersi fatte avanti, ed ecco quindi che la formazione gardesana ha schiacciato l'acceleratore per avere il difensore. Che potrebbe anche sposare la causa verdeblù.

Armando Anastasio – Dal Cosenza al Monza: il terzino di proprietà del Napoli avrebbe acconsentito a sposare la causa brianzola, con tutti i dettagli già limati. Annuncio quasi imminente, cresce l'attesa.

GIRONE C

Andrea Zaccagno – Dal Torino alla Vibonese: dopo lo svincolo dal Pro Piacenza, dove ha militato nella prima parte della stagione, per il portiere si aprono le porte della Vibonese che, bruciando sul tempo la Pistoiese, avrebbe raggiunto l'accordo col classe '97.

Pasquale Pane – Dalla Robur Siena alla Sicula Leonzio: il portiere, che non rientra nei piani dei toscani, era ambito anche dal Siracusa, ma le riserve dovrebbero essere sciolte a breve. Con la sensazione che sia la Sicula la meta prescelta.

Nicola Bellomo – Dalla Salernitana al Reggina: è previsto in giornata un incontro tra le parti, anche se le stesse sono vicine, c'è solo qualche dettaglio da limare sulla già importate offerta.