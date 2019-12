FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 di andata nel girone A

Modulo 4-3-3

Nella foto Brocchi

© foto di Federico De Luca

Monza in fuga, e non poteva essere altrimenti vista la qualità dell’organico allestito dalla società in estate. Del resto Berlusconi e Galliani non avrebbero certo investito nuovamente nel calcio per vivacchiare. Va detto, per onestà, che non ci sono antagoniste concrete che potessero mettere il bastone tra le ruote; Renate e Pontedera, pur splendide per gioco e organizzazione, non hanno una rosa minimamente paragonabile a quella dei brianzoli. La discontinuità la fa da padrone, basti pensare al rendimento di Siena, Carrarese e Novara. Vi proponiamo la top 11 arricchita dalla presenza di tanti giovani di prospettiva che si sono messi in vetrina nelle rispettive squadre:

Portiere

Eugenio Lamanna (Monza): entra di diritto nella storia del club brianzolo affiancando mostri sacri come Pinato, Antonioli e Abbiati per aver mantenuto la porta inviolata per oltre 500 minuti. Un record tra i tanti battuti da una squadra a trazione anteriore e che, proprio per questo, non può prescindere da un numero uno di spessore. Ha avuto il merito di calarsi nella categoria con umiltà e mentalità giusta, è pronto a bissare il trionfo di Gubbio del 2011.

Difensori

Gabriele Ferrarini (Pistoiese): il terzino destro scuola Fiorentina, alla sua prima esperienza in Lega Pro, sta dimostrando di essere un predestinato anche grazie alla guida sapiente di un allenatore bravo come Pancaro che in estate lo volle fortemente. Il 22 settembre 2019 una data da ricordare a vita: contro il Como il suo primo gol tra i professionisti che gli valse i complimenti anche della società viola.

Giuseppe Bellusci (Monza): il centrale di Trebisacce è stato tra i primi a sposare questo progetto e non è semplice ripartire dalla C dopo aver sfiorato la A con il Palermo da protagonista assoluto. Praticamente perfetto!

Luca Piana (Pontedera): 3 gol in 13 presenze, in media uno ogni quattro partite. Non male per un difensore centrale. Del resto già a Pagani aveva dimostrato di essere tecnicamente dotato e molto forte nel gioco aereo. Un punto di forza per i granata toscani, il vero colpo del mercato estivo.

Daniele Mignanelli (Carrarese): pochi anni fa premiato come miglior difensore della B in quel di Ascoli, si sta ripetendo alla grande in quel di Carrara. Non si contano i chilometri macinati sulla fascia e i cross al bacio per i compagni. Un girone d’andata superlativo.

Centrocampisti

Andrea Cambiaso (Alessandria): il suo 2019 si è chiuso con un grave infortunio che ha posto fine anzitempo alla sua stagione, ma nulla può cancellare un girone d’andata di alto livello e da titolare inamovibile. Mai banale nelle giocate, sempre pronto a prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà. Un’assenza che peserà.

Marco Fossati (Monza): uno dei primi colpi dell’era Berlusconi-Galliani, uno dei migliori in categoria per media voto. Mezz’ala, mediano davanti alla difesa, all’occorrenza addirittura terzino quando l’emergenza ha costretto Brocchi ad inventarsi soluzioni nuove.

Davide Guglielmotti (Renate): si trova perfettamente a suo agio nel ruolo di esterno di centrocampo, posizione che gli permette di abbinare entrambe le fasi con incredibile semplicità. Lo score, del resto, parla chiaro: 5 gol e 5 assist in 17 partite!

Andrea Caponi (Pontedera): la sua stagione si era aperta con un grave infortunio in amichevole: trauma cranico, tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza. Progressivamente ha ritrovato la condizione psicofisica adatta e ha segnato due gol preziosissimi in ottica playoff.

Attaccanti

Saveriano Infantino (Carrarese): in categoria ha sempre segnato e fatto la differenza, si sta ripetendo in un organico di altissima qualità. Il momento più bello della stagione? La tripletta contro la Juventus23…

Aniello Cutolo (Arezzo): è come il buon vino, migliora invecchiando. 9 gol, tutti belli e preziosi, permettono agli amaranto di credere fortemente nella promozione attraverso i playoff. Quando batte le palle inattive è statisticamente uno dei più pericolosi della serie C.

Mota Dany Carvalho (Juventus23): dall’Entella ai bianconeri per proseguire il suo percorso di crescita in un contesto ambientale sereno e senza la pressione del risultato. Titolare inamovibile, il fantasista già nazionale del Portogallo ha ripagato la fiducia con sette reti in 19 partite.

Allenatore

Christian Brocchi (Monza): “Se non vince con questa squadra…” è pensiero diffuso tra tifosi e addetti ai lavori, ma la storia del calcio insegna che avere una corazzata non garantisce nulla se alla base non c’è un grande lavoro di gestione della rosa. La serie B è ormai in tasca.