FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 girone A: doppietta e applausi per Chiricò

Modulo 4-3-3

Nella foto Chiricò

Monza campione d’inverno, e non poteva essere altrimenti per una corazzata facilitata dall’assenza di vere concorrenti per il salto di categoria. I brianzoli, continuando con questa media, potrebbero essere virtualmente promossi già a marzo. Deludente pareggio casalingo per il Novara, agguantato al 95’ e fischiato dai tifosi. Risorge un Siena tremendamente discontinuo, ma capace di mettere in difficoltà le big del girone: espugnato il Moccagatta di Alessandria grazie a una doppietta di Guidone. 1-1 tra Renate e Pro Patria. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la diciassettesima giornata di campionato nel girone A

Portiere

Andrea Fontana (Pianese): strepitoso su Cassandro e Buzzegoli, dimostra coraggio anche quando deve uscire fuori area per sbrogliare matasse delicatissime. Dietro il pareggio di Novara c’è molto di questo calciatore.

Difensore

Filippo Scaglia (Monza): sfrutta un cross perfetto di Chiricò e sceglie alla grande il tempo per anticipare difensori, portiere e siglare la rete dello 0-3 sul campo dell’Olbia.

Ivan Merli Sala (Lecco): in una giornata in cui tanti colleghi difensori hanno trovato il gol non poteva mancare il sigillo di un ragazzo che sta disputando un ottimo campionato. Colpo di testa imprendibile e Gozzano al tappeto nel fondamentale scontro diretto.

Erasmo Mulè (Juventus): a due minuti dalla fine trova il gol dell’inaspettato pareggio con un colpo di testa perfetto per scelta di tempo, potenza e precisione.

Stefano Molinari (Pro Patria): segnare in trasferta sul finire del primo tempo fa sempre la differenza. Il suo gol non sarà esteticamente bellissimo, ma conta tanto e regala un punto fondamentale per la classifica e per il morale.

Centrocampisti

Francesco Marano (Como): un gol bellissimo, da far vedere nelle scuole calcio. Ricevuto un lancio lungo è bravissimo a stoppare la palla, a saltare un avversario con la classica sterzata e a battere il portiere insaccando la sfera sul palo opposto.

Elvis Kabashi (Renate): mezz’ora di grandissima quantità, ci mette più di una pezza frenando alcune ripartenze avversarie assai pericolose. Sblocca il risultato con una conclusione precisa da posizione non semplice.

Francesco Gelli (Albinoleffe): aveva chiesto alla squadra concentrazione, umiltà e soprattutto continuità, un discorso da vero leader. Ancora una volta è il migliore in campo, sblocca il risultato confezionando il suo quarto sigillo stagionale.

Attaccanti

Cosimo Chiricò (Monza): straordinaria doppietta per il tuttofare brianzolo, un giocatore semplicemente sprecato per la categoria. La sblocca con un missile di sinistro che non lascia scampo a Crosta, raddoppia direttamente su calcio piazzato. Come se non bastasse sforna anche l’assist per la rete dello 0-3.

Marco Guidone (Siena): Polidori e Casarini inventano due assist da applausi, lui è bravissimo a eludere le marcature della difesa dell’Alessandria per una doppietta in zona Cesarini bella quanto importante.

Francesco Tavano (Carrarese): allo spirar di una partita infinita e ricca di emozioni e colpi di scena trasforma un calcio di rigore scaturito dal fallo di mano dell’ingenuo Cecconi. Portiere da una parte, palla dall’altra ed ennesima soddisfazione in carriera per quest’eterno ragazzino che regala una gioia al mentore Baldini al termine di una settimana ricca di tensioni.

Allenatore

Gaetano D’Agostino (Lecco): importantissimo successo per una squadra che sta esprimendo un buon calcio e che sta avvicinandosi a grandi falcate verso l’obiettivo stagionale.