focus Serie C, occhio agli svincolati: ecco le occasioni del Girone A

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, è tempo di guardare ai giocatori rimasti svincolati. Dopo una sessione così particolare come quella appena andata in archivio sono molte le "occasioni" a costo zero a disposizione della venti società che lo scorso anno hanno militato nel Girone A di Serie C.

Dai portieri di grande esperienza, come a esempio Alessandro Bacci, fino a tanti ex Lecco come Giuseppe Agostinone e Nicola Strambelli, sono tanti quelli che aspettano la chiamata; tra questi anche Francisco Sartore, che pareva prossimo alla Vibonese.

Di seguito, riportiamo l'elenco dei calciatori che erano attivi nel campionato di Serie C 2019/2020, Girone A, e attualmente sono senza squadra:

PORTIERI: Alessandro Bacci (Lecco), Daniele Cardelli (Pontedera), Lorenzo Ferrari (Robur Siena), Riccardo Leoni (Giana Erminio), Matteo Marenco (Giana Erminio), Daniel Salvalaggio (Pistoiese), Leonardo Vitali (Pianese)

DIFENSORI: Giuseppe Agostinone (Lecco), Simone Ambrogio (Pianese), Matteo Brero (Pergolettese), Mattia Caini (Pergolettese), Luka Dumancic (Gozzano), Michele Foglia (Arezzo), Giacomo Gambaretti (Giana Erminio), Andrea Gemignani (Alessandria), Kleto Gjura (Alessandria), David Magonara (Lecco), Ryan Nolan (Arezzo), Andrea Pastore (Lecco), Edoardo Pavan (Pontedera), Lorenzo Polvani (Pianese), Issa Samba (Gozzano), Samuele Sereni (Arezzo), Mattia Tumminelli (Gozzano), Pietro Visconti (Pontedera), Giorgio Viti (Pistoiese), Victor Volpe (Pro Vercelli)

CENTROCAMPISTI: Cristian Agnelli (Pergolettese), Nicola Andreoli (Robur Siena), Mariano Bernardini (Pontedera), Yusupha Bobb (Lecce), Nicolas Fonseca (Novara), Roberto Guitto (Gozzano), Daniele Mannini (Pontedera), Alessio Manzoni (Pergolettese), Gianluca Piccoli (Giana Erminio), Marco Roma (Pergolettese), Giovanni Sbrissa (Pergolettese)

ATTACCANTI: Alessio Campagnacci (Robur Siena), Simone Dell'Agnello (Arezzo), Edoardo Defendi (Pro Patria), Gilles Duguet (Giana Erminio), Ameth Fall (Lecco), Piergiuseppe Maritato (Renate), Francisco Sartore (Alessandria), Nicola Strambelli (Lecco)