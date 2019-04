FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Cesarini torna a segnare

Modulo 4-3-3

Nella foto Cesarini

© foto di Matteo Papini/Image Sport

L'Entella capolista fa un sol boccone dell'Albissola e mantiene quattro di punti di vantaggio sul Piacenza, che supera l'Arzachena in trasferta. Vincono lontano da casa anche Carrarese, Novara, Pro Vercelli e Pro Patria mentre il Pisa, tra le mura amiche, ha ragione di misura della Juve B, stesso discorso del Siena, che supera l'Olbia. Nel posticipo di ieri sera l’Arezzo rifila tre gol all’Alessandria

Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentaquattresima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Paolo Tornaghi (Pro Patria): dimostra attenzione e concretezza nei momenti in cui la sua squadra va in difficoltà. Buone parate su Petris e Palazzolo, ha contribuito al fondamentale successo esterno dei biancazzurri.

Difensori

Filippo Berra (Pro Vercelli): chiude la partita con una schiacciata perfetta favorita non solo dall’uscita a vuoto del portiere, ma anche e soprattutto dall’ennesimo assist di capitan Mammarella.

Luca Ricci (Carrarese): un’altra prestazione di spessore e grande attenzione, riesce a contenere tutte le ripartenze della Pistoiese e si immola in un paio di circostanze salvando il risultato in prossimità del triplice fischio.

Andrea Meroni (Pisa): ventiduesima presenza in campionato per l’ex Paganese, conferma del fatto che è cresciuto esponenzialmente settimana dopo settimana battendo un’agguerrita concorrenza. 70 minuti di ottimo livello.

Lorenzo Del Prete (Juventus): da distanza ravvicinata infila la porta di Gori, ha avuto il merito di seguire l’azione “leggendo” in anticipo il mancato intervento di Mokulu. Gol a parte è comunque il migliore per distacco del pacchetto arretrato.

Centrocampisti

Riccardo Colombo (Pro Patria): il vizio del gol lo ha sempre avuto, si conferma ancora una volta un valore aggiunto. La sblocca con un magistrale tiro al volo, forse la rete più bella della giornata. Serve a Le Noci almeno quattro assist di rara precisione.

Simone Icardi (Entella): archivia la pratica Albissola con un destro dai 20 metri che si infila all’angolino. Ci riprova a metà ripresa, stavolta la mira non è delle migliori. Una stagione straordinaria per lui.

Nicolas Schiavi (Novara): la sua squadra non gioca bene e sembra la classica partita di fine stagione in cui nessuno ha voglia di farsi male. Rompe la noia con un gol importantissimo e ripaga la fiducia di mister Sannino che, sin dal suo avvento, gli ha cucito addosso la maglia da titolare chiedendogli -con successo- di sacrificarsi di più anche in fase di non possesso.

Attaccanti

Matteo Luigi Brunori (Arezzo): non sono solo la doppietta, tra l’altro di pregevole fattura, a farlo brillare. Giocate interessanti, rapidità di esecuzione e un pressing costante fanno di lui l’uomo partita per gli amaranto.

Alessandro Cesarini (Siena): il suo gol è una sorta di liberazione, una gioia che ormai aspettava da tantissimo tempo e che gli permette di accantonare un periodo difficile anche a causa di un lungo infortunio. Piega la resistenza dell’Olbia allo scadere portando i bianconeri al terzo posto.

Michele Marconi (Pisa): a fine partita ha ringraziato i tifosi nerazzurri per la spinta in più che ha permesso di vincere una partita complicatissima, in realtà è il popolo toscano che lo ringrazia per un gol da tre punti che migliora ulteriormente la posizione in classifica.

Allenatore

Roberto Boscaglia (Entella): per la rosa che ha a disposizione non si può parlare di un miracolo come quello di Trapani, ma indubbiamente ha vissuto un’annata travagliatissima e ritrovarsi in vetta con 4 punti di vantaggio su un Piacenza super non era semplice né scontato.