FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: gol da applausi per Sbaffo e D'Errico

Modulo 4-2-4

Nella foto Sbaffo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Pordenone basta la vittoria casalinga di misura con la Pro Patria per allungare ancora e sprintare verso il traguardo che si chiama Serie B. Pari in bianco, invece, per la Triestina col Sud Tirol. Successi in trasferta per Feralpi, Gubbio e Renate. In casa, infine, vincono Monza, Albinoleffe e Fano. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiseiesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Michele Nardi (SudTirol): l’attacco della Triestina, alla vigilia, era molto temuto e tutta la difesa ha giocato un’ottima partita guidata da un portiere sempre attento e capace di lasciare il campo imbattuto e con un voto altissimo in pagella.

Difensori

Alessandro Celli (Fano): sfrutta un preciso cross di Liviero e salta più in alto di tutti sbloccando una partita che era diventata complicata. Se la cava benissimo su Infantino.

Marcos Espeche (Gubbio): Galderisi gli dà fiducia, la ripaga nel migliore dei modi crescendo progressivamente con il passare dei minuti. Dalle sue parti non si passa, tatticamente ineccepibile.

Giacomo Sciacca (Imolese): stesso discorso fatto per Nardi. Affronta un reparto offensivo di qualità e sa bene che non sono ammesse distrazioni. Alla fine non sbaglia un solo intervento. Primo tempo sontuoso, denota crescita sul piano fisico e della personalità. Destinato ad essere un titolare inamovibile fino al termine del campionato.

Franco Lepore (Monza): è arrivato con entusiasmo e umiltà mettendosi a disposizione dell’allenatore a prescindere dal ruolo. Brocchi lo schiera terzino, garantisce spinta, cross e imprevedibilità nell’uno contro uno. Splendido un cross di prima dalla trequarti per Reginaldo, sarebbe stato un eurogol.

Centrocampisti

Alessandro Sbaffo (Albinoleffe): il suo gol sta facendo il giro del web in Italia e non solo, una conclusione da centrocampo che si insacca alle spalle del portiere tra l’incredulità di avversari e compagni di squadra.

Andrea D’Errico (Monza): uno dei gol più belli della giornata. Lancio di Armellino, stop preciso e doppio dribbling ubriacante che non lascia scampo a Pasini prima e Grandi poi. In cabina di regia un fuoriclasse per la Lega Pro.

Attaccanti

Mattia Marchi (FeralpiSalò): archivia la pratica Rimini con un contropiede da manuale, ci mette appena sette minuti per timbrare il cartellino e dimostrare che si può incidere anche entrando dalla panchina.

Leonardo Candellone (Pordenone): batte Tomei con una spaccata micidiale, merito anche dell’ottimo cross di Ciurria. Anche nel primo tempo era stato il più pericoloso, ma l’estremo difesnore ha fatto gli straordinari.

Guido Gomez (Renate): proprio quando sembrava che la partita si stesse incanalando sul binario della parità, ecco il guizzo che avvicina la sua squadra verso la salvezza diretta.

Matteo Chinellato (Gubbio): dopo le partenze invernali ha tutto il peso dell’attacco sulle spalle e mostra la personalità necessaria per scendere in campo senza paura. Se gli umbri espugnano Gubbio lo devono ad una sua prodezza sul difficile campo della Fermana.

Allenatore

Domenico Toscano (FeralpiSalò): è vero che guida una squadra fortissima, ma è un girone di fuoco e non è semplice stazionare sempre tra le primissime della classe. Brava la società a blindarlo nel momento più difficile.