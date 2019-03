FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: primo gol stagionale per Malcore

Modulo 4-3-3

Nella foto Malcore

Il Pordenone pareggia in casa con la Sambenedettese ma conserva intatto l'ampio vantaggio sul secondo posto, visto che la Triestina non va oltre il pari con il Giana. Successi casalinghi zero. Vincono in trasferta Monza, Fermana e Ravenna. Trionfa il pareggio: sono finite sul nulla di fatto ben sette partite sulle dieci in programma. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventinovesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Gianluca Marcantognini (Fermana): non inganni il risultato, il Teramo ha disputato una buona gara e solo le parate del giovane numero uno gialloblu hanno permesso di chiudere con una vittoria. Determinante su Ventola allo scadere, in precedenza volo all’incrocio dei pali per dire di no a De Grazia ed Infantino.

Difensori

Elia Legati (FeralpiSalò): dai suoi piedi nasce la ripartenza che permette a Caracciolo di segnare il gol del pareggio, in apertura di ripresa si immola su Fabbri e devia in corner in modo provvidenziale. Altra prova ampiamente sufficiente.

Stefano Negro (Monza): batte Iannarilli con un perfetto colpo di testa, merito anche dell’assist su punizione di Chiricò. Stravince il duello con Marilungo, anche nel finale non perde la bussola e mantiene la posizione con intelligenza e tanta concretezza.

Filippo Carini (Imolese): altro risultato importante per la rivelazione del raggruppamento B. Col Vicenza la difesa ha retto benissimo, lui l’ha guidata con autorevolezza opponendosi a tutti i tentativi degli attaccanti biancorossi.

Luca Lavagnoli (Virtus Verona): prestazione molto ordinata del difensore veneto, intelligente nel capire quando spingere e quando restare basso per contenere le sfuriate offensive degli esterni avversari. Bella una cavalcata a fine primo tempo conclusa con un cross preciso non sfruttato dagli attaccanti.

Centrocampisti

Davide Gavazzi (Pordenone): in avvio di partita inventa un eurogol che vale da solo il prezzo del biglietto, un pallone scagliato con potenza e precisione dai 20 metri che si insacca all’incrocio dei pali.

Federico Maracchi (Triestina): anticipa Solerio e fredda Leoni con il mancino sfruttando forse l’unica vera occasione creata dalla sua squadra. Continuando così potrebbe chiudere una stagione sin qui strepitosa in doppia cifra.

Alfonso Selleri (Ravenna): l’aria di casa gli fa bene, proprio con il Renate realizza uno dei gol più belli della giornata e della carriera. Indovina l’angolo giusto con una conclusione precisissima da posizione apparentemente impossibile.

Attaccanti

Giancarlo Malcore (Fermana): suo il sigillo (primo gol stagionale per l'ex Carpi) in casa del diavolo che chiude il discorso salvezza e spalanca le porte verso il sogno play off. Perfetto il suo pallonetto a scavalcare il portiere, solo una prodezza di Gomis non gli consente di segnare una doppietta.

Niccolò Romero (SudTirol): continuasse così potrebbe ritrovarsi vicino alla vetta di una classifica marcatori ancora senza leader. Infila De Lucia con una conclusione di destro da posizione defilata su assist di Morosini, pericolosissimo anche nella ripresa.

Fabio Perna (Giana Erminio): dopo un attimo di insicurezza per le proteste della Triestina che chiedeva un fallo di mano, ha potuto liberare tutta la propria gioia per un gol esteticamente non bello, alquanto rocambolesco, ma fondamentale per la classifica e per il morale.

Allenatore

Luciano Foschi (Ravenna): serviva una risposta importante dopo lo scivolone interno col Teramo, è arrivata una vittoria non brillante sul piano del gioco, ma convincente per impegno e disposizione tattica. La classifica è ottima.