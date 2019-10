FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir. C: gran gol di Sabbione da centrocampo

Modulo 3-4-3

Nella foto Sabbione

© foto di Andrea Rosito

La giornata dei gol spettacolari: Emerson fa impazzire Potenza con una punizione magistrale da posizione impossibile, Sabbione fa ancora meglio e pesca il jolly da centrocampo per la gioia dello stadio San Nicola. Il Bari sta comunque tornando ai livelli consoni all’organico allestito in estate. Ennesimo ko esterno per il Catania: stavolta la sconfitta arriva Terni, inutile l’ennesimo gol di Mazzarani. 1-1 tra Paganese e Reggina: se gli amaranto non troveranno continuità lontano dal Granillo sarà dura competere per la promozione diretta. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo l’ottava giornata di campionato nel girone C.

Portiere

Luca Savelloni (Rende): una prestazione straordinaria impreziosita dalla parata decisiva sul calcio di rigore che poteva costare la sconfitta.

Difensori

Alessio Sabbione (Bari): gol destinato a fare il giro del web a livello nazionale, una parabola straordinariamente perfetta quasi da centrocampo che si insacca alle spalle del portiere tra l’incredulità generale.

Luca Aquilanti (Rieti): nel momento più difficile della storia recente dei laziali sfodera una grande prestazione sul difficile campo del Teramo. Di testa insuperabile.

Ramos Emerson (Potenza): da posizione impossibile indovina un sinistro magico che si infila all’incrocio dei pali scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Lo sguardo degli avversari è un mix di stupore e ammirazione, una perla meravigliosa.

Centrocampisti

Filippo Costa (Bari): aveva bisogno di spazio e di tempo dopo le tante panchine degli ultimi anni, ma non c’erano dubbi potesse essere un valore aggiunto. Azione personale straordinaria che vale il gol del 3-0.

Manuel Ricci (Potenza): conclude nel migliore dei modi un’azione insistita e rocambolesca. Perfetta la conclusione di controbalzo che si infila all’angolino.

Luca Capece (Paganese): altra buona prestazione per il centrocampista azzurrostellato, in costante crescita di condizione fisica. Sforna l’assist per la rete del pareggio.

Fabrizio Paghera (Ternana): l’assist è di Furlan, ma tira fuori dal cilindro una conclusione spettacolare che fa impazzire il Liberati e mette la strada in discesa in un big match dalle mille emozioni.

Attaccanti

Manuel Fischnaller (Catanzaro): al minuto numero 34 raccoglie un cross dalla sinistra, si coordina come meglio non potrebbe e fa partire una conclusione potentissima che consente ai giallorossi di pareggiare immediatamente.

Sergio Bubas (Vibonese): straordinaria doppietta contro la Casertana per un ragazzo dall’indiscutibile valore che sta facendo la differenza oltre ogni più rosea aspettativa.

Abou Diop (Paganese): e segna sempre lui, verrebbe da dire. Sta togliendo diverse castagne dal fuoco, va a bersaglio anche contro una delle squadre più forti della Lega Pro. Sfrutta un cross di Capece e gonfia la rete di testa.

Allenatore

Vincenzo Vivarini (Bari): prestazione e vittoria schiacciante contro la Cavese, ma fa benissimo in sala stampa a gettare acqua sul fuoco. Non v’è dubbio, però, che si sia approcciato benissimo alla nuova realtà.