focus Serie C,Top 11 girone C: sedicesimo gol stagionale per Fella

Modulo 3-5-2

Sempre più scoppiettante il girone meridionale del campionato di terza serie. Sarà pur vero che non è arrivata una vittoria, ma la Reggina ha fatto un altro passo in avanti verso la promozione diretta pareggiando senza subire gol sul difficilissimo campo del Catania. Alle spalle degli amaranto brusca frenata per la Ternana (rischia mister Gallo) e per il Potenza che, dopo la debacle con la Sicula Leonzio, pareggia per 2-2 in casa con il Rende. Risale il Bari, che vince agevolmente sul Picerno. Non va oltre l’1-1 il Catanzaro con la Casertana, interrotta la striscia di vittorie coincisa con il ritorno di Auteri in panchina. Il derby campano tra Avellino e Cavese termina 0-0, ma i problemi della società irpina potrebbero indurre il ds Di Somma a dimettersi nuovamente a una settimana appena dal ritorno. Anche la tifoseria ha deciso di disertare sebbene mister Capuano abbia invocato l’aiuto del pubblico. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiseiesima giornata nel girone C.

Portiere

Enrico Guarna (Reggina): se gli amaranto hanno mantenuto l’imbattibilità al Massimino, buona parte del merito va attribuita al portiere. Tre interventi determinanti e un’uscita molto coraggiosa sul finire del primo tempo.

Difensori

Mario Mercadante (Monopoli): mister Scienza lavora in modo maniacale sulle palle inattive, lui è bravo a capitalizzare al meglio uno schema ben eseguito.

Danilo Marino (Francavilla): sigla il gol del raddoppio nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa. Ternana trafitta da un difensore che sta crescendo tanto settimana dopo settimana.

Giuseppe Loiacono (Reggina): grande partita sul campo del Catania. Sceglie di giocare d’anticipo e non sbaglia mai i tempi degli interventi. Anche fisicamente è un colosso insuperabile.

Centrocampisti

Giuseppe Coccia (Potenza): segna un bellissimo gol di testa sfruttando un errato posizionamento della difesa del Rende. Non basta per dare un calcio alla mini-crisi, ma regala comunque una bella emozione al pubblico locale.

Salvatore Santoro (Casertana): una prova maiuscola sul difficile campo del Catanzaro. Classico centrocampista che sa abbinare le due fasi, avvia con bravura e determinazione l’azione del gol.

Federico Zenuni (Francavilla): prova sontuosa del regista della Virtus. Splendido l’assist che permette a Marino di segnare il gol del raddoppio.

Danilo Gaeta (Paganese): archivia la pratica Rieti sfruttando uno splendido assist di Diop. Un ragazzo che sta crescendo tanto, soprattutto sul piano della personalità.

Manuel Scavone (Bari): una precisa incornata sul secondo palo esalta l’assist di Ciofani e un Bari impeccabile dal primo al novantesimo. Impossibile per Pane evitare la terza capitolazione.

Attaccanti

Giuseppe Fella (Monopoli): “E segna sempre lui” canta la curva del Monopoli, meritato riconoscimento per un ragazzo che non si ferma più. La sponda è di Mercadante, per lui è un gioco da ragazzi fare 1-0 e mettere la strada in discesa. Sedicesimo gol stagionale. Merita una chance in serie B.

Abou Diop (Paganese): una doppietta consente alla Paganese di interrompere la lunga astinenza, è bravo a sfruttare la disattenzioni della retroguardia del Rieti che, non a caso, è tra le più vulnerabili tra i professionisti. Ciliegina sulla torta l’assist per Gaeta che vale il 3-1.

Allenatore

Giuseppe Scienza (Monopoli): ha trasformato una squadra discreta in una macchina quasi perfetta. I pugliesi sono autorevoli candidati al salto di categoria attraverso i playoff.