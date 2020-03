focus Serie C, Top 11 girone C: Starita e Lescano in doppia cifra

Modulo 4-3-3

Neanche il tempo di parlare di fuga che la Reggina incappa in una inaspettata sconfitta casalinga a cospetto di un Monopoli straordinario in trasferta e rivelazione del campionato. Trascinati da capitan De Franco, i pugliesi hanno superato i primi minuti di difficoltà imponendosi con il risultato di 2-0. Alle spalle degli amaranto avanza il Bari, abile ad interrompere la striscia positiva dell’Avellino grazie al gol del solito Antenucci. Risale anche il Potenza (2-0 ad un Catanzaro in crisi), la Ternana lascia il campo tra i fischi assordanti del pubblico dopo aver subito il 2-2 del Bisceglie al 95’. Torna al successo la Casertana, la Sicula Leonzio è forse la formazione più in forma del momento e vince ancora. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventinovesima giornata nel girone C.

Portiere

Davide Borsellini (Rende): strepitoso su Bunino ed Errico, nel secondo tempo in particolare viene sollecitato a ripetizione ma risponde sempre con grande bravura.

Difensori

Francesco Salandria (Catania): un moto perpetuo sulla corsia di competenza, il numero sedici rossoblu sembra non avvertire la fatica e corre per 90 minuti sfornando cross a ripetizione.

Aniello Panariello (Paganese): grande prestazione del difensore centrale azzurrostellato a cospetto dei sempre temibili attaccanti del Teramo. Era fondamentale blindare la difesa dopo i tanti gol subiti nell’ultimo periodo, il merito è soprattutto suo.

Antonio Giosa (Potenza): quando Emerson batte un calcio piazzato, per chi è bravo nel gioco aereo è un gioco da ragazzi. Stavolta tocca a lui sfruttare l’ennesimo schema da palla inattiva per sbloccare la delicata sfida col Catanzaro.

Mario Mercadante (Monopoli): si temeva molto questa trasferta in terra calabrese a cospetto della capolista, ma la difesa ha giganteggiato ed ha lasciato il Granillo senza subire gol. Ottima prova per lui, insuperabile sia nel gioco aereo sia nell’uno contro uno.

Centrocampisti

Marco Piccinni (Monopoli): un gol di potenza e di caparbietà, ha il merito di seguire fino in fondo un’azione che sembrava destinata al nulla di fatto e di sovrapporsi non appena Fella si è girato spalle alla porta. Mette il sigillo all’impresa di giornata.

Raffaele Bianco (Bari): un’ora ad alta intensità, continui i raddoppi di marcatura su calciatori come Micovschi e Di Paolantonio molto bravi negli inserimenti dalle retrovie. Sostanza e cuore, proprio quello che serve in queste categorie.

Walter Guerra (Picerno): avvia l’inaspettata rimonta sfruttando una serie di “batti e ribatti” in area di rigore. Insacca di testa con lucidità coronando nel migliore dei modi un buon primo tempo.

Attaccanti

Ernesto Starita (Casertana): una splendida doppietta per tornare al successo e vincere il derby con la Cavese. Sfrutta a dovere un grande assist di Adamo per l’1-0, poco dopo delizia la platea con il classico scavetto. Decimo centro stagionale per lui, non male per un classe '96.

Alvaro Montero (Bisceglie): all’ultimo respiro, proprio mentre l’arbitro stava fischiando la fine della partita. Bravo e fortunato ad approfittare di un’uscita a vuoto di Iannarilli per il 2-2 a Terni che può risultare determinante soprattutto sul piano psicologico.

Facundo Lescano (Sicula Leonzio): arrivare in doppia cifra con una squadra relegata nei bassifondi della classifica è “tanta roba”. Due gol abbastanza semplici facilitati dagli errori del portiere e dei difensori del Rieti, ma sta attraversando uno splendido momento di forma e dai suoi piedi passa un miracolo chiamato salvezza.

Allenatore

Domenico Giacomarro (Picerno): vincere in rimonta in casa della Virtus Francavilla era piuttosto inaspettato alla vigilia, la sua squadra continua a credere ciecamente in quella che sarebbe un’autentica impresa.