© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di ieri Raffaello Follieri era in città per una serie di incontri con vari imprenditori oltre che con il sindaco Salvo Pogliese a Palazzo degli Elefanti. Ma, secondo quanto riportato da La Sicilia, l’imprenditore potrebbe incontrare in gran segreto a Taormina i rappresentanti del Catania per trattare l’acquisto del club. Follieri avrebbe presentato le garanzie, anche se l’evidenza dei fondi è garantita da un istituto straniero e non italiano (come richiesto da Pulvirenti) e sarebbe intenzionato ad accollarsi l'intero pacchetto con i debiti del club e il mutuo di Torre del Grifo.