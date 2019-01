Fotonotizia - Rieti, c'è la firma del centrocampista Marchi

Premere F5 per aggiornare la pagina 16.35 - Higuain domani a Londra? - Domani Gonzalo Higuain potrebbe sbarcare a Londra per dare il via alla sua nuova avventura al Chelsea. Secondo 'Gazzetta.it', i vertici dei blues sono convinti che già domani il Pipita sbarcherà in Inghilterra....