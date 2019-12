© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato nel corso di Binario Sport l’ex giocatore e dirigente del Milan Filippo Galli ha spiegato di non essere mai stato contattato dal Monza per entrare nella compagine societaria come si era vociferato nelle scorse settimane: “Mi fa un effetto strano vedere Berlusconi e Galliani in Brianza ma per Adriano credo sia un ritorno alle origini visto che è stato un grande tifoso biancorosso. Il presidente quando prende a cuore un impegno lo vuole portare fino in fondo e direi che il Monza sia già sulla strada giusta per arrivare in Serie B. Non c’è mai stato alcun contatto con il Monza. - ha spiegato Galli elogiando poi il tecnico Brocchi - Conosco Cristian dai tempi del Milan, ha idee innovative e mi piace”.