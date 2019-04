Galliani: "Vogliamo portare il Monza in serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky: "Il Monza proverà ad andare in serie. Il Monza è l'unica squadra lombarda a non essere mai andata nel massimo campionato. Ricordo con affetto le coppe europee disputate con il Milan. Il Fair play finanziario? Così non va bene, va modificato. In questo modo le squadre possono spendere solo quanto fatturano, infatti vincono sempre le solite squadre. Non capisco perché una proprietà nuova non possa investire di tasca propria per cercare di vincere. La Coppa Italia di serie C? Sarebbe bello vincere e giocare il prossimo anno con il logo della Coppa Italia sulla maglia".