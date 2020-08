Ghirelli: "Alto numero di iscritte nonostante il periodo difficile. Ma c'è timore per la ripresa"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è soddisfatto per l'iscrizione di 52 club, su 55 aventi diritto, al prossimo campionato di Serie C. Le tre società che non hanno presentato domanda d'iscrizione sono state Campodarsego, Robur Siena e Sicula Leonzio: “Sono, prima di tutto, dispiaciuto per i tre club che non si sono iscritti. Si è rilevato un alto numero di iscrizioni anche in un periodo difficile per tutto il Paese, ciò si deve principalmente alla capacità attrattiva della Lega Pro e del suo campionato oltre alle misure adottate come l’abbassamento dei costi. Il timore più grande è legato alla ripresa per una serie di fattori, se non viene allentato il protocollo sanitario, se non si riaprono gli stadi e se non ci sono gli sponsor. In autunno, a questo, si aggiungerà la restituzione di quanto rinviato per tributi e tassazioni. - continua Ghirelli al termine del Consiglio Direttivo di Lega parlando anche del Decreto Legislativo Agosto - Nel Dl Agosto si dovrebbero trovare delle risposte sul credito di imposta e sulle procedure per la cassa integrazione. Abbiamo riconfermato la necessità di verificare le misure del protocollo sanitario così come la necessità della riapertura graduale degli stadi. Temi, che la settimana scorsa, sono stati esposti dalla Lega Pro assieme al Comitato 4.0, che riunisce le leghe di basket e di pallavolo, maschili e femminili e l’atletica, ai Ministri Gualtieri e Spadafora e ai Gruppi parlamentari. Non c’è più tempo, si rischia il collasso. La situazione potrebbe diventare non sopportabile per i club e per la funzione sociale che opera la Lega Pro sul territorio”.