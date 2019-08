© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un lavoro, quello svolto in estate, che lascia soddisfatto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che, attraverso Twitter, ha voluto ribadire quella che, da ora in avanti, sarà la Serie C: "60 squadre ai nastri di partenza. Piazze prestigiose e favole del calcio che si sfidano per la prima volta in C. Spettatori in crescita, iniziative per tifosi e famiglie sugli spalti. Tutto questo è racchiuso nel campionato di C. Fischio di inizio tra 48 ore".