Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, all'ufficio stampa della Reggina ha analizzato la tappa dell'iniziativa "Il pallone d'Italia" a Reggio Calabria: "L'obiettivo è riportare la gente allo stadio, d'altra parte è anche la storia della Reggina. Questa tradizione e questo rapporto di vivere con fair play le partite anche fuori dalla propria città sia uno degli elementi più belli e innovativi che dobbiamo mettere in campo".

E sulla prossima stagione: "Aspettatevi un cambio radicale, è finita la storia dei malandrini che girano, è finita la mancanza di regole. Chi non le rispetta va fuori. Chi ha risorse fa calcio, chi non le ha va fuori. Abbiamo ancora da soffrire, questa sofferenza ci prepara affinché il calcio di C ritorni a parlare agli uomini di buona volontà che vogliono bene il calcio e hanno la capacità di far gioire i tifosi, non di farli soffrire".