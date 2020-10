Ghirelli su Palermo-Turris: "Capisco il disagio dei campani. Ma non avevamo alternative"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha voluto rispondere al direttore generale della Turris in merito al rinvio della sfida contro il Palermo deciso a pochi minuti dal fischio d’inizio: “Il problema non era il numero dei contagiati, con 9 positivi si sarebbe giocato, ma il fatto che fosse un cluster e quindi un rischio per tutti se si fosse giocato, non avevamo alternative. - continua Ghirelli a Tuttoc.com - Abbiamo la diagnosi di un cluster nella squadra del Palermo, non credo che si possa rischiare la salute delle persone. La diagnosi è senza possibilità di fare diversamente. Dal punto della procedura sanitaria si è fatto tutto nella norma fino a quando arrivata la diagnosi tutto era precluso. Pregherei tutti di avere attenzione alle dichiarazioni. Capisco il disagio per la Turris, ma non avevamo alternative per salvaguardare la salute di tutti".