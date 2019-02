© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

“Non ho tante parole perché sono emozionatissimo, come se fosse la prima volta non vedo l’ora di dare il mio aiuto a questa società, alla quale devo tanto”. Così il nuovo difensore della Giana Erminio Matthias Solerio ha commentato al sito ufficiale il suo ritorno in maglia biancazzurra già indossata per sei stagioni, dal 2011 al 2017.